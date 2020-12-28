В конце декабря в Челябинской области проходил Чемпионат России по паралимпийскому сноуборду. Самарскую команду там представляли Сергей Новиков и Константин Ганечкин.Сергей Новиков потерял ногу в 1988 году из-за онкологии, ему тогда было 15 лет. Но его силе духа могут позавидовать многие. К примеру, 2 января этого года впервые встал на сноуборд, а к концу года уже победил в Чемпионате России. Такие же успехи делает и его товарищ - Константин Ганечкин, у которого нет руки и ноги после ДТП.- Сергей на одном из спусков перелетел через голову и разбил шлем. Константин после падения умудрился каким-то невероятным способом вытащить себя одной рукой (и зубами, наверно) к краю, потом встал и финишировал. За счет каких ресурсов и сил он это сделал – одной вселенной известно, - рассказывает член регионального Штаба ОНФ и тренер наших спортсменов по сноуборду Дмитрий Волобоев.Сергей Новиков и Константин Ганечкин смогли преодолеть все тяготы и завоевали \\"золото\\" (у Новикова) и \\"бронзу\\" (у Ганечкина) в соревнованиях по сноуборд-кроссу, плюс сборная Самарской области заняла 2 и 4 место по Паралимпийскому сноуборду.Сборная уже вернулась в Самарскую область, чтобы восстановить силы для покорения новых вершин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Я могу больше, чем обычный человек\\": Самарский киборг на сноуборде шокирует горожан и собирается на ПаралимпиадуВ Самаре собирают паралимпийскую команду по сноуборду, и первый кандидат уже начал тренировки (подробности)\\"Без руки и ноги, зато на сноуборде\\": в Самаре \\"Терминатор\\" и \\"Киборг\\" готовятся завоевать РоссиюКонстантин Ганечкин – профессиональный пловец, а теперь и сноубордист. У него нет руки и ноги, но это не мешает ему рисковать и выигрывать (подробности)Самарская сборная завоевала \\"серебро\\" на чемпионате России по парасноубордуРегион представляли Сергей Новиков и Константин Ганечкин, которым народ придумал прозвища \\"Киборг\\" и \\"Терминатор\\" (подробности)