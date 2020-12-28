В воскресенье, 27 декабря, в полдень на Поволжском шоссе в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автомобиля 1989 года рождения.По данным ГУ МВД по Самарской области, молодой водитель 1999 года рождения не справился с управлением своего отечественного автомобиля «Лада Гранта» и врезался в опору дорожного знака. В результате аварии пострадал пассажир, мужчину госпитализировали в больницу.- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.