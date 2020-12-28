У стадиона «Самара Арена» появился свой логотип. Его изображение выложили в группах спортивного сооружения в соцсетях. Логотип представляет собой плавную линию, как бы повторяющую очертания «летающей тарелки» самарского стадиона. Цвет линии меняется от голубого к розовому.Новый логотип стадиона нанесли на все информационные стойки навигации, расположенные на территории стадиона и поблизости от него. Для этого ГАУ «Самара Арена» потребовалось заключить отдельный контракт стоимостью 1,8 миллиона рублей.Интересно, что на торги было подано четыре заявки, однако ни одна из них не устроила конкурсную комиссию. В результате госконтракт был заключен с единственным поставщиком, название которого не разглашается.За 1,8 миллиона рублей подрядчик должен был изготовить 87 навигационных планов территории различных размеров, 3 навигационных указателя и 4 информационных указателя для территории стадиона.А вам новый логотип стадиона понравился?Обсудим в комментариях