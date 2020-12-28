27 декабря, на трассе Николаевка – Черновский – Белозерки, произошло смертельное лобовое столкновение автомобилей Лада Гранта и ГАЗель. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи, его пассажир 1996 года рождения был отправлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель 1995 года рождения выехал на автомобиле Лада Гранта на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» врезался в грузовую ГАЗель, под управлением мужчины 1968 года рождения.Региональная Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об опасности установившейся зимней погоды в Самарской области. Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении автомобилем на заснеженных трассах. Особенно важно выбирать безопасный скоростной режим и увеличивать дистанцию между транспортными средствами во время движения по обледенелым дорогам.