В Самарской национальном исследовательском университете им. Королева провели успешные испытания виброизоляторов для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в пресс-службе университета.Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете. Устройства способны нивелировать разрушительные воздействия оказываемых во время пуска нагрузок на сложную бортовую аппаратуру. Они также призваны обеспечить сохранность конструкции ракеты во время транспортировки к космодрому.При изготовлении виброизоляторов использовался материал, разработанный в лаборатории Самарского университета, который является металлическим аналогом резины. Материал создан специально для использования в космосе, способен сохранять свои функции в агрессивной среде. Устройства на основе такого материала использовались для ракет «Союз» предыдущих поколений.В ходе испытаний в лабораторных условиях создавали различные виды нагрузок, имитирующие воздействия, возникающие при запуске, а также во время выхода ракеты на орбиту. Имитировались также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром.