В Тольятти Дед Мороз подарил велосипед юному тольяттинцу, который написал письмо на «Елку желаний».Пятилетний Рустам написал письмо еще в сентябре и с тех пор ждал чуда. Мальчик очень хотел получить подарок именно от Деда Мороза.В роли главного новогоднего волшебника выступила депутат Самарской губернской думы, представитель фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева.«Пришлось вспомнить времена работы в детском саду! Вручая подарок, увидела, что Рустамчику он очень понравился. Именно такой велосипед они с мамой - Мариной Викторовной - видели в магазине», - рассказала депутат.Акция «Елка желаний» продолжается и проходит на территории всей Самарской области.