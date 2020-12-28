По информации оперативных служб, сообщение о провалившемся под лед автомобиле поступило около четвертом часу дня, 27 декабря. Как стало известно, трое рыбаков отправились на рыбалку на Волгу.- Рыбаки попытались пересечь Волгу на автомобиле между Сызранью и Бестужевкой. Лёд на реке еще не везде встал, поэтому мужчина за рулем не увидел полынью и его авто утонуло, - рассказали КП-Самара собственные источники.По прибытию спасатели обнаружили, что автомобиль провалился под лёд на мелководье, поэтому машина не полностью затонула. Водитель и его два пассажира смогли выбраться из полузатонувшей машины самостоятельно. От медицинской помощи и эвакуации они отказались.Что касается автомобиля, то дальнейшая его судьба неизвестна.