В понедельник, 28 декабря, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Власти региона сообщили о поставках вакцины от COVID-19. В течение января и февраля 2021 года в Самарскую область планируют привезти еще 139 900 вакцин от коронавируса.Также в региональном штабе рассказали, как будут работать медучреждения в Самаре, где можно будет сделать прививку от коронавируса. В 34 медучреждениях будут работать прививочные кабинеты. Работать они будут по графику, утвержденному в поликлинике. Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни.Напомним, прививки от коронавируса начали делать еще осенью этого года. В первую очередь вакцинацию прошли медики, соцработники и учителя. Недавно прививки начали делать военнослужащим.