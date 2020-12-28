28 декабря, в понедельник, прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.В региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и пневмонией среди жителей Самарской области.- за последнюю неделю число ОРВИ сократилось на 7,2 %, а количество пневмоний уменьшилось на 21 %. За семь последних недель снижение составило: 25 % - по ОРВИ и почти 40 % - по пневмониям, - рассказали представители ведомства.Слаженная работа системы здравоохранения Самарской области, в том числе контроль за соблюдением действующих ограничений, введение дистанционного обучения для школьников привела к таким впечатляющим результатам. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость снижается у всех категорий школьников, молодежи и пожилых людей.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что такая устойчивая тенденция позволит в скором времени вернуть очное обучение в школах региона. Однако он подчеркнул, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом.