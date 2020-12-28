В Сызранском районе Самарской области утром, 28 декабря, на трассе в районе поселка Сборный, сгорел автобус, который перевозил новогодние подарки. Водитель автобуса успел вовремя эвакуироваться из горящего транспорта, поэтому ему удалось избежать травм.По словам очевидцев в автобусе помимо новогодних подарков, мандаринов и прочих вещей, находился кролик в клетке. Он серьезно подпалил свою шубку, но, к счастью, остался жив.По информации КТВ-Луч, автобус ехал из Махачкалы в Нижневартовск. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но салон автобуса практически полностью выгорел.