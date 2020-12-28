В этом году, в рамках реализации нацпроекта, в детские больницы и поликлиники Самарской области было закуплено 90 единиц медицинского оборудования, в том числе 2 аппарата КТ, 10 рентгенов и 20 аппаратов УЗИ. Новое оборудование получили 39 лечебных учреждений Самарской области.Врачи Красноярской ЦРБ рассказали, что с получением нового оборудования, значительно увеличилось качество лечения и диагностики маленьких пациентов. Помимо стационарного оборудования, больница получила портативный электрокардиограф, который позволяет обследовать ребят в школах, детских садах, на дому у детей с ограниченными возможностями здоровья.- Сейчас новое оборудование позволяет быстро и качественно обследовать юных жителей крупных населённых пунктов — поселков Новосемейкино, Мирный, Царевщина и Новый Буян, жителей Кошкинского и Елховского районов. Сейчас больница обслуживает почти 11 500 детей, - подчеркнул главный врач Красноярской ЦРБ.