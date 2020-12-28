Самарские таксисты поделились необычными историями, которые происходили с ними в новогоднюю ночь. Известный сервис пассажирских перевозок провел исследование и выяснил, что большинство водителей собираются провести Новый год за рулем автомобиля, даже не из-за двойного тарифа на такси, а сколько из-за веселых историй с попутчиками.Некоторые из водителей самарского такси уже не первый год выходят на линию в Новый год. Они рассказали, что в эту ночь пассажиры более внимательны и оптимистичны. Кто-то из водителей получал щедрые чаевые, кого-то угощали мандаринами, многим предлагали выпить шампанского в честь праздника и даже вместе отпраздновать Новый год.В новогоднюю ночь пассажиры читают стихи и поют песни, почти треть опрошенных таксистов подвозили Деда Мороза и Снегурочку, а кому-то даже посчастливилось увидеть знаменитостей.- Я в Новый год сам наряжаюсь в Деда Мороза и угощаю своих пассажиров мандаринами, чтобы поднять праздничное настроение, - рассказал один из таксистов из Самары.Также эксперты службы такси в Самаре выяснили, что в этом году многие жители собираются пользоваться услугами пассажироперевозок в новогоднюю ночь, а кто-то планирует использовать свой личный транспорт. Некоторые жители Самары поедут по гостям на автобусе, и лишь немногие будут пользоваться каршерингом.