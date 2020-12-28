В официальном аккаунте Волжской ЦРБ в инстаграм появилась фотография, на которой медики держат в руках плакаты с надписью «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Таким образом, врачи самарской больницы поддержали общероссийский флешмоб врачей.- Уважаемые жители Самарской области! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье близких - встречайте Новый год в кругу семьи. Пусть праздник принесет вам хорошее настроение, душевный покой и новые надежды. Мы желаем всем здоровья, - обратились врачи к самарцам.Также врачи напомнили, что при посещении общественных мест, необходимо помнить про соблюдение мер безопасности. В людных местах нужно обязательно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.