Самарских врачей с Новым годом в этот непростой пандемийный период поздравил певец, народный артист Дмитрий Маликов. Поздравление появилось в инстаграм-аккаунте объединения самарских медиков. Известный певец обратился ко всем людям в белых халатах, которые сегодня - даже в предпраздничные дни - не покладая рук трудятся в \\"красной зоне\\". Многие из них и сам праздник встретят за работой.- Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы спасаете жизни других людей, рискуете жизнью и здоровьем, чтобы помочь нам. Я люблю вас и ваш город, я праздновал свой юбилей, надеюсь, что в следующем году состоятся концерты и я обязательно приеду в ваш город, - сказал в своем поздравлении Дмитрий Маликов.Сами врачи сегодня тоже обратились к горожанам. Они попросили беречь себя, чтобы \\"не встречать новый год в больнице\\".