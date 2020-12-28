Обрушившийся на город снегопад сильно подпортил жителям Самары настроение. Многие люди опоздали на работу в понедельник по причине 10-бальных пробок, хотя всю ночь на улицах работала спецтехника.Глава города Самара Елена Лапушкина в своем инстаграм-аккаунте попросила местных жителей писать свои замечания и адреса, где необходимо произвести расчистку от снега.- Коммунальные службы вторые сутки работают в круглосуточном режиме. Приоритет - подходы и подъезды к учреждениям здравоохранения и образования, остановки общественного транспорта, тротуары, дворы и по просьбам жителей – катки, - написала в своей публикации Елена Лапушкина.По словам мэра, это необходимо для быстрого реагирования и оперативной работы на участках, где необходима расчистка и уборка снега. Также свое обращение можно оставить в твиттере.