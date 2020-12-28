28 декабря, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области сообщили, что в предстоящие праздники в Самаре будут в постоянном режиме обеспечивать безопасность граждан силами сотрудников правоохранительных органов.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в новогоднюю ночь дежурить на площади Куйбышева в Самаре будут 120 полицейских, а войти на главную площадь Самары можно только через КПП, которые расположены с трех разных сторон.Сотрудники полиции будут следить за соблюдением общественного порядка, а также как жители города соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.