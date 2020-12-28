28 декабря 2020 года вечерняя Самара исчезла в густом тумане. Жители города, поздно задержавшиеся на работе или выглянувшие из дома по делам были очень удивлены: очертания зданий буквально в сотне метров как будто таяли в воздухе, из тумана проступали светящиеся надписи, но вот где они висят видно не было.Даже дышать в густом тумане было непросто - как будто во влажной бане или сауне.С точки зрения синоптиков такой природный каприз очень даже хорошо объясним: погода меняется, в городе холодает, вот влага и конденсируется в воздухе. Но если пешеходы красивый туман просто фотографировали, то водители отпускали в его адрес пару неласковых: ехать в таких условиях по дороге оказалось не самым легким испытанием.Напомним, что 29 декабря синоптики обещают до -13 градусов ниже ноля, неустойчивый ветер и изморозь без существенных осадков.