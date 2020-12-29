О том, какой будет погода в новогоднюю ночь 2021 в Самаре, рассказали синоптики. Они отметили, что будет достаточно морозно - до -11-15 градусов. Местами возможен слабый снег и изморозь. Облачность будет переменная.После обильного снегопада Самара украшена по всем канонам новогодних сказок. Радует, что все это великолепие к Новому году не растает. Кружащиеся в воздухе снежинки позволят не нарушить и еще одну традицию: ловить их в ладошку и загадывать желание.Также известно, что ветер будет дуть юго-восточный. Днем будет теплее: от -6 до -13 градусов. Как объяснили синоптики, подобная погода продлится до конца недели: ее будет определять поле повышенного давления.А вот какой будет погода на Рождество пока не известно. Обычно все ждут рождественских морозов, но синоптики обещали, что январь будет теплее, чем обычно.