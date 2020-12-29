Лидера самарской таджикской диаспоры Саидасрора Мирзоева намерены выслать из России на родину. Оказалось, что гражданин Таджикистана на территории страны находится незаконно. Нарушение миграционного режима выявили самарские полицейские.Дело рассмотрели в суде Советского района. В постановлении написано, что гражданин Мирзоев признал, что знал о запрете въезда в Россию и уклонился от выезда с территории РФ.- Мирзоев вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что не выехал своевременно, в настоящее время желает уехать из Российской Федерации, - отмечается в постановлении.В постановлении к слову есть несколько достаточно интересных моментов. Во-первых, судья отмечает, что понадобилось удостоверять личность подсудимого. Так, некие документы представило управление по борьбе с организованной преступностью республики Таджикистан. В них у Мирзоева было по-другому написанное отчество, но при разбирательствах выяснили: речь идет об одном и том же человеке.Известно, что лидер таджикской диаспоры жил в России с 1990 года. Возможно, в это время он пользовался некими документами, которые могли быть получены неофициальным путем - такой вариант по крайней мере объяснял бы, почему ранее к нему не возникло вопросов.Саидасрору Мирзоеву назначили две тысячи штрафа и постановили выдворить его на Родину. Смягчающим обстоятельством признали тот факт, что подсудимый признал вину. При этом сейчас его поместили в центр временного содержания граждан в Тольятти. Обжаловать постановление можно в течение 10 суток - чем и собираются заняться защитники главы диаспоры.