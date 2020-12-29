В региональном минстрое нашли подрядчика, который возведет рядом со стадионом «Самара Арена» крытый футбольный манеж. Победителем конкурса стала компания АО «ВТС-Метро».- Общая сумма контракта – 637,3 миллиона рублей. В этом году планируется освоить уже 146,7 миллионов, в 2021 году еще 104,9 миллионов, а в 2022 оставшиеся 385,6 миллионов рублей, - сообщили в министерстве.Площадь манежа для проведения региональных соревнований составит 15 тысяч квадратных метров, высота – 18 метров. Внутри крытого футбольного манежа будет поле с искусственным покрытием, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, кабинет массажа, пункт допинг-контроля, разминочные и тренажерные залы, гардеробная, административные помещения и гараж для спецтехники.