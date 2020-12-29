На заседании оперативного штаба, которое прошло в понедельник, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к мэру города Елене Лапушкиной с вопросом о расчистке улиц и внутриквартальных дорог.- Сегодня проезжал по улицам, и хочу отметить, что жители Самары, вероятно, очень терпеливы, раз делают замечания только по внутриквартальным дорогам, а нет замечаний по расчистке улиц. У меня вот есть замечания, - заявил Дмитрий Азаров.По словам губернатора, сужение дорог, очевидно, происходит из-за снежных завалов по бордюрам улиц. Он поставил задачу Елене Лапушкиной в кратчайшие сроки окончательно расчистить улицы Самары от снега, а также еще раз проанализировать необходимость использования большого количества реагентов.