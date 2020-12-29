Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, главный врач ГКБ №5 Тольятти Николай Ренц в своем традиционном обращении к жителям Самарской области рассказал, как будут работать медицинские учреждения в новогодние каникулы.По словам Николая Ренца, все лечебные учреждения, в том числе поликлиники и стационарные больницы, будут работать по графику буднего дня, то есть так же как и работали предыдущие 9 месяцев. Единственное, что нельзя будет прийти в новогодние праздники на плановый прием к врачу, а вот экстренная помощь будет оказана без задержек.- Если вы почувствовали себя плохо, поднялась температура, и появился кашель, то необходимо статься дома и вызвать врача. К вам придет либо ваш участковый врач, либо неотложная медицинская помощь поликлиники, - сказал врач Николай Ренц.Поликлиники Самарской области будут отрабатывать вызовы, вести прием экстренных пациентов, а также в постоянном режиме с 8 утра до 20 часов вечера неотложная медицинская помощь. Что касается стационаров, то все праздники стационары будут работать круглосуточно, причем в дневное время будет выходить усиленная группа специалистов.