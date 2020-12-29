В социальных сетях появились фотографии рекламных баннеров двух крупных самарских торговых центров – Амбар и Вива Лэнд. Началось всё с того, что в Кировском районе Самары появился баннер от ТЦ Амбар, на котором расстроенный Дед Мороз плачет, что люди смогли найти все подарки самостоятельно в торговом центре.ТРЦ Вива Лэнд, который как раз и располагается в Кировском районе, не смог оставить без внимания рекламу конкурента и на этом же месте повесил свой баннер с ответом – «Дед Мороз, не расстраивайся!».Сегодня, в условиях жесткой конкуренции на рынке, крупные корпорации совершенно не стесняются «троллить» друг друга. Каждый старается привлечь как можно больше внимания к себе, чтобы увеличить поток клиентов. Первое, что приходит на ум, при словосочетании «маркетинговые войны», это знаменитые баталии Coca-Cola или Pepsi, BMW или Audi, Apple или Samsung, которые «троллят» друг друга уже много лет. Вот и в Самаре крупнейшие компании блещут креативом и иронией в борьбе за клиента.