По традиции, уже пятый год подряд, 22 декабря в свой профессиональный праздник День энергетика, АО «СамГЭС» поздравляет жителей Самары, посетивших отделения гарантирующего поставщика и оплативших счет за электроэнергию.Акция проводилась в отделениях АО «СамГЭС», находящихся по следующим адресам:- ул. Гагарина, 22, стр.1,- пр. Кирова, 210,- ул. 22 Партсъезда, 37.На протяжении всего дня сотрудники АО «СамГЭС» дарили потребителям светящиеся надувные шары и фирменные светоотражатели для детей.АО «СамГЭС» благодарит своих надежных потребителей за своевременную оплату и желает счастья в Новом году!