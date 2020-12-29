Сегодня система экомониторинга КНПЗ – одна из самых развитых и укомплектованных среди предприятий Самарской области. Завод в числе первых в отрасли приступил к внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха.Лабораторный контроль за состоянием воздуха, воды и почвы на территории завода и в его санитарно-защитной зоне ведется непрерывно. Собственная лаборатория сточной воды и воздушной среды укомплектована газоанализаторами и стационарными хроматографами. Система сбора, обработки и передачи информации позволяет оперативно обрабатывать данные анализов по основным веществам. Справка о состоянии воздуха ежедневно направляется в проверяющие организации.Недавно система экологического контроля КНПЗ была расширена новой современной мобильной лабораторией и тремя стационарными автоматическими постами контроля атмосферного воздуха. Высокоточное оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов ежемесячно по 11 показателям - количество исследований выросло почти в два раза – на 87,7%.По словам экологов КНПЗ, экомониторинг подтверждает эффективность проводимой на заводе программы модернизации производства: превышений предельно допустимых концентраций веществ ни на территории предприятия, ни в его санитарно-защитной зоне в разное время суток не фиксируется.