В 2021 году в Кошелев-Парке появится новая центральная площадь с фонтаном и экстрим-парком. Сейчас уже готов проект будущей достопримечательности: по концепции, каждый объект на площади будет иметь обтекаемую форму, будто капля воды. Главное украшение площади - каскадный фонтан-водопад протяженностью около 200 метров.- Застройщик АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» заботится о своих жителях, поэтому в планах на 2021 году строительство центральной площади. Новая достопримечательность станет не только визитной карточкой района, но и любимым местом отдыха самарцев, - рассказали в компании.Предполагается, что именно на этой площади будут проходить все крупные мероприятия в районе. Здесь расположатся игровые детские комплексы, парковая зона, в в тени деревьев можно будет поиграть в шахматы: это еще один арт-объект площади, доска с огромными фигурами.Также на площади построят концертный зал на 1500 мест. Здесь будут проводить концерты, театральные постановки и другие развлекательные мероприятия.