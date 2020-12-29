За минувшие сутки в Самарской области было зарегистрировано еще 307 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных возросло до 30 792.Из общего числа зараженный в Самарской области успешно завершили свое лечение 28 379 человек, в том числе 301 человек выздоровел за сутки.В Самаре уже третий день регистрируют по 13 летальных случаев в сутки, среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего от коронавируса в Самарской области скончались 579 человек.