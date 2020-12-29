За минувшие сутки, на 29 декабря, в Самарской области коронавирус подтвердили у 307 человек. Общее количество инфицированных жителей региона достигло отметки в 30 792.За сутки наибольшее количество заболевших опасным вирусом нашли в Тольятти – 139 человек, в Самаре за сутки заболели 57 человек, в Шигонском районе подтвердили коронавирус у 11 местных жителей, а в Сызрани и Хворостянском районе – 10 зараженных.Из них, 262 человека имели признаки заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонии, а у 45 человек не было никаких симптомов болезни.За минувшие сутки в регионе, среди пациентов с коронавирусом, скончались 13 человек. Самому молодому пациенту было 35 лет, он страдал болезнью сердца. Также сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали мужчины 51, 55, 63 лет и женщины 46, 65, 67, 72, 85 лет. Среди скончавшихся 41 летняя женщина, которая при жизни страдала заболеванием желудочно-кишечного тракта, 79-летний мужчина с онкологией и женщина 73 лет с заболеваниями эндокринной системы. В том числе с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 74-летний мужчина, у которого не было сопутствующих заболеваний. За весь период пандемии в Самарской области скончались 579 человек, у которых был подтвержден опасный диагноз.