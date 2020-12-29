Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Самарской области опубликовал обновленные данные на 29 декабря 2020 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 307 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди жителей.Больше всего человек заболели в Тольятти, чуть меньше половины от общего числа всех суточных зараженных – 139 жителей автограда. В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек, на третьем месте антирейтинга Шигонский район, там за минувший день коронавирусом заболели 11 местных жителей.Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирус подтвердился у 30 792 человек. Из них, уже 28 379 пациентов успешно справились с опасной болезнью.К сожалению, после небольшого перерыва, в Самарской области вновь начали ежедневно регистрировать летальные случаи среди пациентов. Так, уже третий день, в регионе с диагнозом коронавирус умирают по 13 человек в сутки. Общее количество смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус достигло отметки в 579 случаев.