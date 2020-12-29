Эксперты \\"Авито Работа\\" выявили самые необычные запросы о вакансиях в 2020-м году в Самаре.Как выяснилось, самарцы хотели быть помощниками бизнес-леди, работниками зеленого хозяйства, тимуровцами-разнорабочими и продавцами пельмешек. Искали такие вакансии, цирюльникъ и учитель игры на гармони. Были и такие запросы, как пиволюб и чудо-юдо, что скрывается за ними знают, вероятно, только те, кто ищет подобные вакансии.В других городах страны тоже были необычные запросы. Так, в Москве искали работу удаленной гадалки и реализатора вермишели, в Санкт-Петербурге - наблюдателя за морскими животными, в Барнауле соискатели хотели быть рабами и купцами, в Иркутске пытался трудоустроиться продавец ресниц, в Краснодаре - водитель на лодочки.