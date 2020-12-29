24 декабря сотрудники ФСБ России по Самарской области провели задержание двух полицейских, подозреваемых в вымогательстве.- Они нашли наркомана, припугнули его, пообещали, что посадят надолго, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, осведомленный в ситуации. – А чтобы этого не произошло, и они оставили его в покое, нужно было «раскошелиться». Вопрос они готовы были «решить» за 300 тысяч рублей.«Сделку» должны были провернуть на автостоянке в районе Постникова оврага, но вместо запуганного наркомана стражам порядка пришлось иметь дело с операми из ФСБ.По данным собственных источников «КП-Самара», в мутной истории оказались замешаны два участковых уполномоченных: Александр в полиции не проработал еще и года, а Кирилл на службе уже без малого 7 лет, при этом чуть ли каждый год получал поощрения по службе.Сотрудники ФСБ продолжают проверку, уголовное дело пока не возбуждено.