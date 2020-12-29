Сотрудники компании «РКС-Самара» рассказали, что теперь жителей Самары об имеющихся долгах за воду и канализацию будет уведомлять квитанция. Если раньше уведомлять владельца квартиры об отключение ресурсов за долги приходилось лично, то теперь всю информацию можно будет найти на квитанции об оплате коммунальных счетов.- Просим жителей Самары внимательно изучить платежный документ с двух сторон, - сообщили в «РКС-Самара».Также коммунальщики напомнили, что с 1 января 2021 года заканчивается мораторий на отключение должников от ресурсов, поэтому необходимо до конца этого года оплатить счета, чтобы не оказаться в списке на отключение.- Холодное водоснабжение в многоквартирных домах не отключается, а вот остаться без канализации, если не платить за водоснабжение и водоотведение, вполне возможно, - говорят коммунальщики.Таким образом, жителям, которые накопили долги по счетам, бригады «РКС-Самара» будут тампонировать канализацию в многоквартирных домах и отключать водоснабжение в частном секторе сразу после новогодних праздников