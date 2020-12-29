Накануне нового года назван Человек года СВГК-2020. Им стал газоэлектросварщик большеглушицкого отделения межрайгаза «Новокуйбышевск» Владимир Петров. Именно его из пяти номинантов – представителей подразделений Средневолжской газовой компании абсолютным большинством голосов определили работники СВГК в ходе практически всеобщего голосования.По условиям конкурса в нем могли принять участие работники, внесшие значительный вклад в развитие компании, имеющие высокие профессиональные достижения.Владимир Петров подтверждает свой высочайший профессионализм не только в ежедневной работе, но и на конкурсах профессионального мастерства корпоративного и регионального уровней. Так только в 2020 году он стал победителем конкурса сварщиков СВГК, получил диплом «Лучшего электрогазосварщика» по итогам конкурса «Команда профи СВГК-2020», а также стал обладателем Диплома победителя областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство».Коллеги отмечают высокий уровень профессионального мастерства Владимира Владимировича, его способность «смотреть в корень вопроса», анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенное решение. Его советы и рацпредложения имеют высокую практическую значимость не только для конкретных специалистов, но и для всей организации в целом.«При непосредственном участии Владимира Петрова производилась реконструкция старых и строительство новых объектов Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Он – практик-исследователь в области сварочных технологий, творчески мыслящая Личность и источник искренней позитивной энергии для своих коллег», – отметил начальник отделения «Большая Глушицамежрайгаз» СВГК Сергей Кохниченко.