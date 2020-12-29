29 декабря, в торжественной обстановке детям-сиротам из Самарской области вручили ключи от новых квартир. В мероприятии участвовали глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов и руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева, которая от имени Главы города Елены Лапушкиной поздравила ребят со знаменательным в их жизни событием.30 детей, которые остались без опеки, получили готовые к заселению однокомнатные квартиры в Красноглинском районе, в том числе и в современном, развивающемся микрорайоне «Новая Самара».Кроме того, каждому, кто получил новую квартиру, мэр города Елена Лапушкина поручила предоставить единовременная выплата в размере 20 000 рублей на приобретение товаров первой необходимости.В Самарской области правительство уделяют особое внимание вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, работа в этом направлении ведется непрерывно. В 2020 году власти обеспечили новыми квартирами 164 человека, которые остались без попечительства.