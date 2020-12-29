В драмтеатре в Самаре запланирована масштабная модернизация. Объявлен аукцион на разработку проектной документации.Как следует из технического задания, опубликованном на сайте Госзакупок, планируется воссоздать Пушкинский павильон, который сгорел в годы Великой Отечественной войны. Также планируется провести реставрацию в действующем здании и разместить в подвальном помещении экспериментальную сцену на 250 человек с трансформируемым сценическим пространством. Пушкинский павильон и здание театра хотят соединить проходом под землей.На проектно-изыскательные работы потратят 116 млн рублей, которые выделят из областного бюджета. Работы должны быть сделаны за 6 месяцев с момента заключения контракта.Ранее в Самаре уже обсуждали, что будет в театре драмы.