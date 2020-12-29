Самарский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам на приговор бывшему прокурору Олегу Анищенко и его сообщнику Владимиру Коршикову.Напомним, обоих сотрудники ФСБ задержали 6 декабря 2018 года. По версии следствия, Анищенко обещал не заниматься переквалификацией уголовного дела о незаконном игорном бизнесе на более тяжкую статью, если ему за это заплатят. Посредником в переговорах и передаче денег стал Владимир Коршиков. Опера сначала \\"взяли\\" посредника, тот согласился сотрудничать и передал деньги Анищенко в его служебном кабинете в прокуратуре Промышленного района Самары. При обыске 200 тысяч рублей нашли в холодильнике кулера.Олег Анищенко все это дело называл \\"подставой\\" и вину отрицал. Однако суд посчитал факт получения взятки вполне доказанным, и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, а Владимира Коршикова - к 5 годам общего режима.Приговор был обжалован, и Самарский областной суд изучал это дело на протяжении трех месяцев. В итоге Олегу Анищенко приговор оставили без изменений, а Владимиру Коршикову смягчили - теперь он должен провести в колонии 4 года и 7 месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ушел в туалет, вернулся - в кулере деньги»: экс-прокурор из Самары рассказал, как нашел 200 тысяч рублейОлег Анищенко заявил, что знать не знает ни о какой взятке, и во всех его бедах виноваты чекисты (подробности)Бывший прокурор, нашедший взятку в кулере, сядет на семь летЕго признали виновным в получении взятки за помощь организатору подпольного игорного клуба (подробности)