29 декабря в преддверии Нового года самарским медикам передали две тысячи литров сока. Половину упаковок с напитком – тонну соков в разноцветных коробках - привезли на центральную станцию скорой помощи. Медики с благодарностью приняли подарки.- Огромное спасибо! Мы всегда работаем на передовой, и конечно нам очень приятно, когда люди ценят нашу работу. Сладкий десерт поможет нашим сотрудникам перевести дух после сложного дежурства, - отметил заместитель главврача по оперативной работе станции скорой помощи Самары Андрей Беляев. - В условиях борьбы с коронавирусом мы живем уже более полугода, и многие горожане сейчас начали понимать, что нашим сотрудникам очень тяжело: они иногда сутками не снимают защитные костюмы, вынуждены работать с инфекцией, с которой ранее не встречались. Мы видим понимание и благодарность со стороны горожан, иногда – такие подарки. Сообщество сплотилось, слова благодарности сейчас слышим чаще, чем негатив. Это поднимает дух сотрудников в этот непростой период, вдохновляет и дальше помогать людям.Сладкие подарки медикам привезли представители компании «Нектар» (соки и нектары под брендом «Волжский посад»)- Это естественный порыв – как все жители страны, мы хотим поддержать медиков в это непростое время, хотим, чтобы они чувствовали, что мы их ценим и любим,- объяснила директор по маркетингу Елена Коренькова. – Это наш способ выразить признательность врачам, поэтому мы участвуем в подобных благотворительных акциях с начала пандемии.в это непростое время мы должны быть вместе.Кроме медиков скорой помощи сок получили еще несколько больниц - областная детская инфекционная больница, СОКБ им.Середавина, городская больница №4, городская больница №7 и городская больница №6.