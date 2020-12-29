В Самаре 4 января изменится режим движения нескольких маршрутов трамваев. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.С 8 до 23 часов на участке улицы Галактионовской от Вилоновской до Ульяновской ограничат движение маршрутов под номерами 5, 20 и 22.Трамваи, следующие по маршрутам 5 и 20 будут в обоих направлениях объезжать закрытый участок по улицам Полевой, Арцыбушевской и Красноармейской, а 22-й проследует по Полевой, Арцыбушевской, Галактионовской, Венцека, Фрунзе и Красноармейской, затем снова вернется на Арцыбушевскую, а после поедет по Полевой.Изменения связаны с работами на канализационной линии.