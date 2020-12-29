Самару во вторник, 29 декабря, сковали 10-бальные пробки, в соответствии с сервисом \\"Яндекс.Пробки\\".Движение традиционно осложнено центральных городских магистралях - Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Также сложно проехать по Авроре и Южному шоссе в сторону города. Наиболее сложная ситуация также на Владимирской, Красноармейской, Маяковского и Полевой. Стоит движение и в Куйбышевском районе, где строится развязка.На карте обозначено порядка шести аварий, которые образовались на некоторых перекрестках.Десятибальные пробки традиционны для Самары в предновогодний период, когда горожане выезжают за покупками.Ситуацию осложняют обильные снегопады, прошедшие в Самаре в последние дни. На дорогах работает техника, из-за чего местами сложно проехать.