В Кинель-Черкасскую районную больницу назначен новый главный врач. Прежний руководитель учреждения Наиль Нгуманов скончался после болезни в больнице Середавина, по данным источников КП-Самара у медика был коронавирус, хоронили его в закрытом гробу.Теперь руководить больницей будет Дмитрий Прибытков - сердечно-сосудистый хирург из Самары, который работал в больнице имени Середавина. Дмитрий Леонидович более 12 лет работает в системе здравоохранения, 10 лет - врачом в отделении сосудистой хирургии. Пять лет руководит научно-инновационным отделом в \\"Реавизе\\", имеет 20 научных работ и два патента на изобретение.Также у врача есть и управленческий опыт - он руководил операционным блоком в крупнейшей больнице региона. Также с первых дней пандемии он работает в красной зоне больницы и даже делился видео работы себя и своих коллег.