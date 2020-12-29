Новые площадки появились в Самарской олимпийской деревне около стадиона \\"Самара Арена\\".В честь 60-летия со дня первого полета человека в космос откроется большая выставочная площадка, где разместят арт-объекты космической тематики с интерактивными зонами. Также представлена новая площадка для экстремальных видов спорта, где есть скейтпарк, воркаут и кроссфит.У \\"Самара Арены\\", как и в прошлом году, разместились каток, в том числе детский в инклюзивном парке, фан-керлинг, горки и другие площадки.Из-за пандемии в этом году не будет работать домик Снегурочки, не предусмотрено концертной программы, а также отказались от пунктов обогрева.