В Самаре стала доступна для свободного посещения усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева. Об этом говорится в сообщении городской администрации.Ранее в усадьбу Деда Мороза можно было попасть бесплатно, но желающих было много, пускали туда группами, приходилось стоять в большой очереди. В этом году площадку около домика расширили и сделали доступной для всех. Можно увидеть волшебный дуб, избушку Бабы Яги и другие локации.В Самаре также имеется домик Снегурочки, но он в этом году работать не будет.На площади Куйбышева завершается установка объемных панно с героями мультфильма \\"Тайна третьей планеты\\". Космической тематике уделяется особое внимание, поскольку в следующем году будет отмечаться юбилей первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил космический полет, ракета для которого была изготовлена в Куйбышеве (сейчас - Самара).На площади Куйбышева установлены информационные стенды и панно с экраном, где можно увидеть земной шар и первого космонавта.