Ракета-носитель «Союз-СТ-А», изготовленная на самарском РКЦ «Прогресс», с разгонным блоком «Фрегат-М» с французским спутником стартовала с космодрома Куру во Французской гвиане.Пуск состоялся во вторник, 29 декабря, в 19:42 по московскому времени. Через 8 минут 49 секунд после старта головной блок в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и «Фрегат-М» приступил к выводу на орбиту нового аппарата.Пуск должен был состояться в понедельник, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к гендиректору самарского предприятия, комментируя иск о взыскании с РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд рублей. До этого Рогозин категорично высказывался о включении ракетно-космического центра в санкционный список США.