В Самаре вынесен приговор мужчине, который пьяным похитил ребенка с детской площадки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.Как выяснилось в ходе следствия, в июле текущего года мужчина увел к себе в квартиру знакомую 4-летнюю девочку, которая играла на детской площадке. Это увидел 13-летний мальчик, который сообщил о случившемся родственникам девочки. Благодаря этому ребенка удалось быстро освободить, а мужчину задержали.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в похищении несовершеннолетнего и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима.За проявленную храбрость мальчик, который сообщил о похищении, получил письмо с благодарностью от руководителя следственного управления по Самарской области и памятный подарок.