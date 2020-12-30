В Клявлинском районе Самарской области разыскивается пожилая женщина. По данным ГУ МВД по Самарской области, Савченко Светлана Сафаевна 1943 года рождения ушла из дома в Клявлинском районе, и с 21 декабря 2020 года её местонахождение неизвестно.- Женщина нуждается в постоянном медицинском наблюдении, - уточнили полицейские межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский».Приметы пропавшей: на вид 70-75 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, плечи опущенные, лицо овальное бледное, лоб высокий вертикальный, брови дугообразные низкие, глаза зеленые, нос прямой, волосы седые.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов отработали места возможного нахождения Светланы Савченко и опросили родственников и знакомых. Также ориентировка на пропавшую была передана в самарские отделы полиции и в ближайшие регионы.ГУ МВД по Самарской области просят сообщить всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, по телефонам полиции – 020, 112, 8-846-53-2-18-41, 8-846-53-2-17-02.