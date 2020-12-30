Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительный приговор по уголовному делу статьи 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении местной жительницы.В результате проведенной прокурорской проверки установлено, что в феврале 2020 года мама тринадцатилетней девочки употребляла алкоголь в большом количестве. Девочка-подросток сделала матери справедливое замечание о чрезмерном употреблении той алкогольных напитков.- В результате словесного конфликта, мать набросилась на своего ребенка и нанесла ей множественные удары по спине, голове и животу. Девочка получила физические увечья, а также испытала моральные и нравственные страдания, - сообщили в прокуратуре Самарской области.Женщина, избившая свою родную дочь, полностью признала свою вину. После вручения обвиняемой копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка Промышленного судебного района Самары для рассмотрения по существу. Горе-матери может грозить до 3-х лет лишения свободы.