В 3 часа утра, 30 декабря, в частном доме в селе Большая Черниговка Самарской области произошел пожар. По прибытию сотрудников МЧС было установлено, что площадь пожара составила 60 квадратных метров.- На месте работали 31 человек личного состава. Во время тушения пожара в доме были найдены тела мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.Личности погибших и причину их смерти устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время выясняются причины возгорания и оценивается причиненный ущерб.