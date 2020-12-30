С наступающим Новым годом и Рождеством врачей из Самары поздравили российские знаменитости. Поздравления можно будет увидеть в инстаграм-аккаунте @Medic__Family, объединяющий медицинских работников Самарской области.Звезды кино и эстрады обратились к самарским медикам, которые каждый день спасают жизни людей. А сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции, работают, не жалея себя, в эпицентре заражения. В аккаунте уже появились поздравления от самой читаемой российской поэтессы Солы Моновой, народного артиста России Дмитрия Маликова, эстрадной певицы Наташи Королевой, народного артиста России Сергея Безрукова и певицы Валерии.Врачи, медсестры, санитарки в это непростое время находятся «на передовой». Они совершают подвиг, спасая жизни и оберегая здоровье людей. Российские звёзды пожелали, в первую очередь, здоровья всем самарским медикам, а также терпения и сил в своей работе в новогодние праздники.