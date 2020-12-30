На предприятии «Тольяттикаучук» ежегодно устанавливают новогоднюю ёлку , где вместо игрушек – открытки с пожеланиями тольяттинских детей, которые остались без попечительства. Эти дети не имеют возможности встретить Новый год в кругу семьи, поэтому сотрудники предприятия примеряют на себя роль новогоднего волшебника и исполняют заветные желания ребят.- Новый год — это, наверное, единственный праздник в году, дающий надежду на чудо, исполнение желаний. И наши сотрудники ежегодно с удовольствием становятся тем невидимым волшебником – Дедом Морозом, радуя ребят подарками, о которых они мечтали - сказал Юрий Морозов, генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук».В этом году предприятие осчастливило 92 ребенка из социального приюта «Дельфин» и Центра помощи детям «Созвездие». Младшим детям подарили машинки, кукол и конструктор, а детям постарше - гаджеты, косметические наборы и спортивный инвентарь.