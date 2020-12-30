Представители ООО «Виктор и Ко Мега Парк», которая является владельцем торгового центра «Космопорт» в Самаре, подали исковое заявление в Арбитражный суд Московской области в адрес французской компании «Ашан». В заявлении указано, что гипермаркет «Ашан» задолжал торговому центру более 55 миллионов рублей за арендную плату.Из публикации на сайте суда следует, что компания подала иск в середине декабря, а уже в конце января состоится первое слушание по этому делу.Как выяснилось, представители компании «Ашан», в связи с падением выручки в период пандемии коронавируса, перестали платить арендную плату в 26 торговых центрах по всей стране. Таким образом, судебные разбирательства с французской компанией происходят во многих городах России.Следует отметить, что компания ООО «Виктор и Ко Мега Парк», которая также является владельцем многих крупных торговых центров в Самаре, уже судилась с представителями «Ашан». В прошлом году судебные разбирательства по задержке арендной платы произошли между ТЦ «Московский» и «Ашан», последний в итоге закрыли.